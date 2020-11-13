Количество лесных пожаров увеличилось в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялось онлайн-заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Бакытжана Байахметова. Были рассмотрены итоги пожароопасного сезона и готовность сил и средств к условиям зимнего периода 2020-2021 годы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

По данным специалистов ДЧС ВКО, на территории области на 50,7 % увеличилось количество лесных пожаров до 217 случаев. Уничтоженная огнем лесная площадь достигла 4699,01 га. На территории области зарегистрировано 7 степных пожаров, на площади 4290 га и 513 возгораний, общая площадь которых составила 11161,441 га.

Основной ежегодной проблемой является неконтролируемый пал сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, когда огонь переходит на земли лесного фонда и в населенные пункты. Также ситуация усугубляется отсутствием защитных минерализованных полос или несвоевременным их обновлением.

Департаментом в целях обеспечения пожарной безопасности было создано 70 совместных мобильных групп из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов общей численностью 432 человека. Мобильными группами проведено 601 рейдовое мероприятие.

По результатам выявлены 135 нарушителей требований пожарной безопасности.

Второй темой онлайн-встречи стала подготовка к суровым зимним условиям региона. В ВКО ежегодно складывается неблагоприятная обстановка на дорогах, в связи с сильными переметами и заносами.

Так, в зимний период прошлого года, дороги области закрывались 273 раза. Из снежных заносов спасено 275 человек, эвакуировано 1168 человек, сопровождено из мест заносов 811 единиц техники.

Также на территории Восточного Казахстана находится 497 лавиносборов, из них 336 очагов угрожают объектам и жизни людей. Особо опасными являются лавиноопасные очаги вдоль автодорог, 105 км автодорог могут быть подвергнуть воздействию снежных лавин. Для предотвращения самопроизвольного схода лавин сотрудники ВК филиала «Казселезащита» проводят профилактические спуски лавин.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода на территории области приведены в готовность силы и средства в количестве 2273 человек личного состава и 1100 единиц техники, из которых 756 единицы дорожной техники, обслуживающей автомобильные дороги. На вооружении ДЧС ВКО имеется 155 единиц высокопроходимой техники, которая рассредоточена в районах, наиболее подверженных снежным заносам.

Дорожными службами определены 314 снегозаносимых участков протяженностью 495 км и 101 место размещения передвижных постов департамента полиции на случай перекрытия дорог. На все участки разработаны картографические материалы. На дорогах области действует 19 обогревательных и 4 трассовых медико-спасательных пункта.

На снегозаносимых участках дорог установлены стационарные снегозадерживающие щиты, протяженностью 20 676 погонных метров.

Продолжается заготовка инертных материалов, заготовлено 12 946 тонн противогололедных материалов.

Фото пресс-службы ДЧС ВКО