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    Количество квартир по программе «Алматы жастары» увеличат

    27 Марта 2023, 17:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По программе «Алматы жастары» в этом году планируют выделить 1 100 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала АО «Отбасы банк» Алматы Данагуль Тусупова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в мегаполисе с 2017 года реализуется льготная программа «Алматы жастары».

    «Алматы жастары» дала старт региональным программам во всех регионах. Есть программы «Елорда жастары», «Алатау жастары». Условия кредитования в каждом регионе разные. К примеру, по программе «Алматы жастары» кредитуются молодые люди в возрасте до 35 лет, работающие в семи сферах: образование, здравоохранение, культура, СМИ, спорт, научно-исследовательские институты, правоохранительные органы», - сказала она.

    По словам Данагуль Тусуповой, в этом году в программу планируют внести изменения.

    «Сейчас мы ждем утверждения от акимата. После чего объявим о старте программы. Планируем прокредитовать 1 100 граждан. Раньше мы кредитовали только 1 000 человек, а в этом году лимит немного увеличен для работников определенных сфер - образование и здравоохранение. По этой программе первоначальный взнос будет 10%, процентная ставка 5%. Сумма займа, возможно, будет 18 млн тенге, но эти условия будут утверждены и дополнительно сообщены позже», - добавила спикер.

    Прием заявок по городской программе «Алматы жастары» в прошлом году проходил с 18 мая по 1 июня. По этой программе молодым семьям предоставляются льготные займы под 5% на сумму до 18 млн тенге для приобретения первичного и вторичного жилья.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жилье Общество
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