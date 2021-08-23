Количество краж скота снизилось в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 35 краж скота. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 15%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в населенных пунктах продолжается беспорядочный вольный выпас скота. Отсутствие должного контроля со стороны их владельцев приводит к скотокрадству и серьезным угрозам на дорогах для автотранспорта.

«В области функционирует 146 штрафных стоянок для бродячего скота. Только с начала года 5101 голова бесхозно пасущегося скота полицейскими водворена на специальные штрафные стоянки. В первую очередь это делается для того, чтобы животных не угнали скотокрады», – рассказал первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

Стражи правопорядка сетуют: скот пропадает из-за безответственности самих владельцев. Многие пасут скот в неустановленных местах и без присмотра, животные уходят на большие расстояния, в труднодоступные места.

В таких случаях полиция оказывает содействие в поиске утерянного скота.

Своевременное обращение в полицию потерпевших помогает раскрыть кражу по горячим следам.