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Количество краж скота снизилось в Павлодарской области

23 Августа 2021 19:51
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Количество краж скота снизилось в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 35 краж скота. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 15%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в населенных пунктах продолжается беспорядочный вольный выпас скота. Отсутствие должного контроля со стороны их владельцев приводит к скотокрадству и серьезным угрозам на дорогах для автотранспорта.

«В области функционирует 146 штрафных стоянок для бродячего скота. Только с начала года 5101 голова бесхозно пасущегося скота полицейскими водворена на специальные штрафные стоянки. В первую очередь это делается для того, чтобы животных не угнали скотокрады», – рассказал первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

Стражи правопорядка сетуют: скот пропадает из-за безответственности самих владельцев. Многие пасут скот в неустановленных местах и без присмотра, животные уходят на большие расстояния, в труднодоступные места.
В таких случаях полиция оказывает содействие в поиске утерянного скота.
Своевременное обращение в полицию потерпевших помогает раскрыть кражу по горячим следам.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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