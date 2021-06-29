Количество койко-мест в больницах Алматы может быть увеличено до 10 тысяч - Нариман Табынбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление общественного здравоохранения города Алматы разработало несколько сценариев по коронавирусу. В случае обострения ситуации количество койко-мест в стационарах может быть увеличено до 10 тысяч. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет подготовка к четвертой волне коронавируса. Мы разработали 3 разных сценария. Первое: если за сутки будет зарегистрировано от 400 до 800 случаев, из которых 450 пациентов попадут в больницу, то количество коек увеличим до 3700. В нем будут задействованы 4460 медицинских работников. Второе: если за сутки будет выявлено 1200-1500 случаев коронавируса, то число койко-мест будет увеличено до 7 тысяч. Количество медицинских работников составит более шести тысяч человек. Третья стадия: если ситуация осложнится, то мы доведем количество койко-мест в стационарах до 10 тысяч», - сказал глава управления.

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил, что может начаться четвертая волна коронавируса. По его словам, ранее британский штамм «альфа» вызвал третью волну коронавируса. На этот раз штамм «дельта», скорее всего, вызовет четвертую волну.