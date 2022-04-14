Количество коррупционных преступлений в СКО снизилось на 13%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние три года количество коррупционных преступлений снизилось со 104 до 90. Об этом сообщил на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции председатель областного филиала партии «AMANAT», глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии, К.Аксакалов назвал несколько механизмов, которые помогают бороться с коррупцией в регионе.

Один из них – автоматизация госуслуг. По области уровень цифровизации госуслуг в области достиг 93%. Функционируют более 900 уголков самообслуживания, упростивших процесс получения госуслуг.

«Для прозрачности, сокращения сроков оказания услуг в сфере земельных отношений, строительства и градостроительства разработана региональная геоинформационная система. По результатам 1071 проверки выявлено 609 нарушений на площади 333 тыс. га, принудительно изъяты в судебном порядке 52 земельных участка», - проинформировал К. Аксакалов.

Для борьбы с теневой экономикой в Петропавловске во всех 200 автобусах внедрили систему электронной оплаты, реализовали проект «Открытый акимат».

«Снижается число госзакупок способом из одного источника. С начала года провели 9 355 закупок на сумму 22,5 млрд тенге. Это самый низкий показатель среди регионов. Активно ведется общедоступная «Интерактивная карта открытых бюджетов». На сегодняшний день опубликовано более 5,3 тыс. бюджетов на 1,1 трлн тенге», - сообщил аким области.

Глава региона добавил, что общественные советы по противодействию коррупции при филиалах партии «AMANAT» за три года выработали около 1 200 рекомендаций, 99% из которых исполнили. Совместно с Антикоррупционной службой наладили деятельность специальных мониторинговых групп.