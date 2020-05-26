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Количество контактных в пять раз превышает число заразившихся коронавирусом – аким столицы

26 Мая 2020 17:41
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Количество контактных в пять раз превышает число заразившихся коронавирусом – аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество контактных лиц превышает число заразившихся коронавирусом в столице в пять раз. Об этом сообщил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, отвечая на ворпосы на брифинге в СЦК.

«Если 1 686 (заразившихся) – то в пять раз больше контактных, а также в четыре раза больше людей, находящихся на домашнем карантине, поэтому вирус очень опасен», - сказал Алтай Кульгинов.

В связи с этим градоначальник призвал население строго соблюдать санитарные нормы.

«Нужно соблюдать санитарные нормы, вирус очень опасен. Наша статистика показывает, что 40% инфицированных - это молодые люди в возрасте до 30 лет и 35% дополнительно к этому инфицированных от 30 до 50 лет. То есть вирус не смотрит на возраст, мы должны беречь себя и своих близких», - резюмировал Алтай Кульгинов.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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