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    Количество конкурсных документов для НПО могут сократить вдвое в РК

    23 Сентября 2021, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект о волонтерской деятельности будет внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента в следующем месяце. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для изучения потребностей гражданского сектора в сельской местности планируется организовать встречи с неправительственными организациями. Перед нами стоит задача адаптировать систему грантового финансирования под запросы неправительственных организаций в селах, упростить режим их получения. Также будет проведен анализ количественного и качественного состава неправительственных организаций в селах», - сказал Мадияр Кожахмет во время заседания Общественного совета в сфере информации и общественного развития в МИОР.

    Главной задачей является, как отметил глава Комитета, обеспечение максимального доступа неправительственных организаций к получению всех видов государственного финансирования.

    «Для этого планируется автоматизировать все процессы грантового финансирования. В этом случае оператор будет собирать необходимые документы за счет интеграции с различными базами данных, базами данных неправительственных организаций, базами данных Комитета государственных доходов. Будет введен особый порядок предоставления документов для неправительственных организаций в селах», - проинформировал Мадияр Кожахмет.

    «Мы предлагаем сократить количество документов, предоставляемых негосударственными организациями для участия в конкурсах, вдвое – с 9 до 5 документов. Также в этом году в рамках законопроекта о волонтерской деятельности готовится ряд изменений в законодательство в сфере грантового финансирования», - отметил глава Комитета.

    Спикер добавил, что законопроект о волонтерской деятельности будет внесен на рассмотрение Мажилиса со следующего месяца.

    Ранее сообщалось, что Центры поддержки гражданских инициатив планируют открыть с 2022 года при акиматах.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    НПО Экономика Сельское хозяйство Бюджет МИОР Финансы
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