Количество командировок хотят сократить в сфере образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере образования хотят сократить количество командировок во время ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы значительно оптимизируем бюджет – в этом случае просто-напросто снижаем количество командировок. Это действительно коррупционный фактор, поэтому количество командировок будет снижено за счет того, что создан ситуативный центр при внедрении компьютерного формата ЕНТ, никуда не нужно будет ехать. Кроме того, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы все-таки довести до логического завершения ту систему, которая была проявлена в плане разработки на дистанции тестовых заданий», - сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов на совместном совещании Антикоррупционной службы и Национального центра тестирования.

По его словам, сегодня в Казахстане большие средства тратятся на командировочные, а экспертам платитсяочень мало.

«И когда маленькая зарплата у эксперта, он подвержен определенным рискам – может выйти, рассказать о том, что он разрабатывает. Поэтому мы здесь должны обратить внимание на стоимость тестового задания и командировочные, перераспределить финансы на них, потому что у нас всегда проблемы с качеством тестовых заданий», - объяснил спикер.

Он также высказался о том, что назрела необходимость полностью переходить на электронный формат сдачи документов при ЕНТ.

«Нам нужно, наверное, переходить полностью на сдачу документов в электронном формате. У нас есть опасения, что где-то в отдаленных местах они все равно будут требовать приносить с собой документы, потому что где-то Интернет плохо работает. Некоторые родители говорят нам, что расписка о приеме документов дана и гарантия качества условна. Но мы понимаем, что сегодня e-gov и другие системы работают, поэтому нет барьера для того, чтобы полностью внедрить систему онлайн-подачи документов при сдаче ЕНТ», - заключил вице-министр.