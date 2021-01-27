Количество коечного фонда увеличили в Алматинской области в связи с санэпидситуацией

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области наблюдается заметное улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидситуация в Жетысу немного улучшилась. Наша область перешла из «желтой» в «зеленую» зону. Однако превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Текели, Талдыкоргане, Капшагае в Коксуском, Каратальском и Ескельдинском районах. В связи с увеличением числа заболевших, в регионе количество коечного фонда увеличено с 1138 до 1300 коек. С нашей стороны принимаются необходимые меры по борьбе с пандемией, - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Асхат Чарапиев.

В целом отмечается, что на борьбу с коронавирусом из местного бюджета было направлено 13,8 млрд тенге.

«В медорганизациях функционируют 17 компьютерных томографов, 53 рентген-аппарата, 534 аппарата ИВЛ, из них 70 - для детей. Кислородными станциями обеспечены 17 больниц области. Также количество кислородных концентраторов доведено до 1350 единиц. Согласно поручению Президента, 26 реанимационных отделений укомплектованы необходимым оборудованием. Строго соблюдаются протоколы диагностики и лечения. Внедрен метод высокопоточной кислородной терапии, имеется 31 аппарат Хай Флу, пролечено более 300 человек. Оснащенность медицинским оборудованием повысилась с 79% до 89%,» - добавил заместитель руководителя управления здравоохранения Арман Джансенгиров.



