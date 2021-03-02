Количество кибератак в Казахстане увеличилось почти в три раза с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года в Казахстане было совершено чуть более 3 тысяч кибератак — в 2,8 раза больше по сравнению с январём прошлого года. При этом годом ранее количество кибератак показывало спад на 30,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Безопасность персональных данных казахстанцев является одним из приоритетных вопросов для РК. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявило о приёме предложений в законопроект по усилению защиты персональных данных. Предложения можно отправить до 15 марта текущего года.

В РК реализуется Государственная программа «Цифровой Казахстан», где одним из целевых индикаторов является повышение уровня цифровой грамотности населения за период с 2018 по 2022 год с 77% до 83%. В 2019 году фактический уровень цифровой грамотности населения составил 82,1%, при плановом 78,5%. Казахстан занимает 40-е место в рейтинге ООН по уровню кибербезопасности, при этом уровень осведомлённости населения об угрозах кибербезопасности составил лишь 63%.

Из более чем 3 тысяч кибератак в январе 2021 года 2,7 тысяч приходится на ботнеты — заражение компьютеров через вредоносное ПО для дальнейшего их использования злоумышленниками без ведома их владельцев. Количество инцидентов-ботнетов за год выросло в 3,2 раза.

Инцидентов, при которых фиксировалось отсутствие доступа к интернет-ресурсам, было зафиксировано 176 — на 69,2% больше, чем годом ранее. Количество кибератак, связанных с кражей персональных данных казахстанцев, то есть случаев фишинга, осталось без изменений: 43 инцидента. Число инцидентов, связанных с вредоносным ПО, за год выросло с 37 до 38.

В то же время, по данным интерактивной карты киберугроз АО «Лаборатория Касперского», за последний месяц в Казахстане количество заражений, обнаруженных при автоматической проверке (On-Access Scan), в среднем в неделю составило чуть более 222 тысяч.