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    16:07, 22 Август 2024 | GMT +6

    Количество казахстанских игроманов решили подсчитать в Минтуризма

    лудомания, азартные игры
    Фото: Pixabay

    Министерство туризма и спорта РК опубликовало поправки, которые расширяют сведения, получаемые ведомством от организаторов игорного бизнеса в Казахстане. Они хотят знать, сколько казахстанцев и как часто увлекаются азартными играми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новые пункты в содержании отчетов указаны на сайте Открытых НПА. Если раньше организаторы игорного бизнеса собирали только сведения по восьми пунктам, то после вступления закона в силу начнут предоставлять данные по 35 пунктам. Среди них сведения о численности рабочих в заведениях, количество участников пари и азартных игр. Отдельны выделены пункты о частых посещениях: менее 10, более 10 и более 50 раз за отчетный период.

    Судя по поправкам, Минтуризма хочет точно знать, сколько казахстанцев на постоянной основе делает денежные ставки на различных азартных сервисах и как много денег выигрывают. Также они просят информацию о том, как много казахстанцев получили отказов от участия в казино и лотереях из-за долгов, будучи военнослужащими или по закону об отмывании доходов.

    Ранее Министерство туризма и спорта РК подготовило проект Положения государственного учреждения «Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи». Согласно документу, он будет формировать и реализовывать государственную политику в отрасли и заниматься межотраслевой координацией и государственным регулированием.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Лудомания и игромания Общество Статистика
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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