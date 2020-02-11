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Количество исковых заявлений по делу Bek Air увеличивается

11 Февраля 2020 16:20
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Количество исковых заявлений по делу Bek Air увеличивается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей намерен дополнить иск к авиакомпании «Bek Air», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

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Ранее, 31 января 2020 года, комитет по защите прав потребителей уже сообщал, что подал исковое заявление на авиакомпанию «Bek Air». Основанием для иска послужило обращение 20 потребителей, которым компания не возвратила деньги за приобретенные авиабилеты.

С момента подачи иска увеличился поток обращений в Комитет. По горячей линии комитета позвонило более 100 человек. Дополнительно поступило 32 заявления для восстановления прав 57 потребителей.
Всего по состоянию на 10 февраля этого года комитет получил 44 заявления для восстановления нарушенных прав 77 потребителей на общую сумму 2 млн 146 тыс 199 тенге.

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК сообщает, что потребители могут обратиться для консультации по телефонам «горячей линии» 8 (7172) 74-98-32, 74-98-36.

Заявления принимаются на почтовый адрес комитета: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 2 подъезд.
Также обращение можно направить через портал электронного правительства (egov.kz).

Заявление заполняется по образцу, который можно запросить, позвонив на «горячую линию» либо скачать на сайте комитета по ссылке https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti-kzpp?lang=ru. …

Кроме того, важно приложить копии фискальных чеков или других подтверждающих документов, билетов и документов, удостоверяющих личность.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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