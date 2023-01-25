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Количество инватакси увеличат почти в два раза в Астане

25 Января 2023, 17:52
Количество инватакси увеличат почти в два раза в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как в городе создают условия для людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ».

«Для нас очень важно создавать условия для людей с особыми потребностями. Сегодня встретился с представителями разных общественных организаций, которые оказывают социальные и реабилитационные услуги для данной категории людей. Поднимались вопросы по инватакси, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортному лечению, расширению сети реабилитационных центров и др.

На сегодня реабилитационную помощь в городе получают более 27 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди них семь тысяч детей. В столице мы строим ряд социального жилья, где на первых этажах будем открывать социальные объекты. Это детские центры, медицинские объекты, в том числе реабилитационные центры.

Кроме того, в текущем году планируем увеличить количество инватакси почти в два раза, таким образом, сможем охватить большее количество людей. Вопросы, которые поступили на встрече, взяли в работу, по системным вопросам будем работать с министерствами. Будем на постоянной основе встречаться с представителями общественных организаций, совместно работать над созданием условий для наших жителей», - написал аким столицы.


Фото: gov.kz

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