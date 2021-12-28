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Количество интернет-мошенничеств возросло в Казахстане

28 Декабря 2021 14:22
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Количество интернет-мошенничеств возросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел рассказали о зарегистрированных фактах интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Распространенным видом киберпреступлений являются интернет-мошенничества. Они совершаются путем получения предоплаты или полной оплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям. Таких фактов у нас 8,5 тысячи. Наряду с этим совершается хищение денежных средств из банков путем получения персональных данных граждан. При этом потерпевшие передают свои данные добровольно или вводят их на фишинговых интернет-ресурсах. Зачастую преступления совершаются с использованием хакерских программ — 2 300 преступлений. Почти во всех случаях деньги выводились в зарубежные банки», - рассказал исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев на заседании в Мажилисе.

По данным начальника Центра борьбы с киберпреступностью, за последние три года в Казахстане число интернет-мошенничеств возросло более чем в четыре раза.

«Например, если за 2018 год было зарегистрировано 4 300 преступлений, то за 11 месяцев этого года почти 20 тысяч. Такая проблема действительно существует, и она растет», - считает Рустем Дюсетаев.

Ранее в МВД заявили, что в стране заблокировано 5 736 ресурсов противоправного контента.


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#Интернет   #Криминал   #Мошенничество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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