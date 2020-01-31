Количество иностранных рабочих сократят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На 6,5 тысяч человек сократится число иностранных рабочих и специалистов в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 6 433 иностранца меньше будут работать в этом году на местных производствах, чем их было в прошлом году. Сокращение квот на привлечение иностранных рабочих в этом году составило 38%. (В 2019 г. - 17000 квот, в этом - 10567). Из них на должность руководителей – 88, руководителей структурных подразделений – 2369, специалистов – 6858, квалифицированных рабочих - 641 и сезонных работников – 611», - сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ

Напомним, сокращение квот на привлечение иностранной рабочей силы является одним из поручений Главы государства.

«Будет сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Сокращение составит около 40% с 49 тысяч в 2019 г. до 29 тысяч в 2020 г. Все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены ежегодными проверками», - сообщил Президент РК, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.