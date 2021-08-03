Количество инфицированных увеличилось втрое в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские санврачи и медики бьют тревогу: в регионе втрое увеличилось количество инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, если в июне ежедневно регистрировалось около 80 зараженных, то на сегодняшний день – больше 200.

«За минувшие сутки зарегистрировано 268 случаев коронавирусной инфекции. Большая часть из них симптомные - 230 человек. Суточный прирост равен 0,9 процентам. Наибольшее число заболевших в городах Кокшетау и Степногорске, Бурабайском, Целиноградском, Буландынском и Аршалынском районах», - отметили в ведомстве.

По словам санврачей, на сегодняшний день изменилась картина заболеваемости коронавирусом. Теперь акмолинцы болеют семьями.

«Раньше инкубационный период составлял 14 дней, заболевание было не такое агрессивное. Даже находясь на домашнем карантине, не все члены семьи могли заболеть. Сейчас мы видим, что если один человек в семье заболел, то заболевают и все остальные члены семьи», - поделились в ведомстве.

Говоря о возрасте заболевших, санврачи отмечают, что сейчас растет заболеваемость среди всех возрастных групп населения.

Добавим, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах Акмолинской области находится на лечении 1 441 человек. Загруженность коек составляет 62%. В отделениях реанимации лежат 107 пациентов.