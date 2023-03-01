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Количество химически опасных объектов уменьшается в Казахстане

1 Марта 2023, 12:37
Количество химически опасных объектов уменьшается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане уменьшается количество химически опасных объектов. Об этом сообщил председатель Комитета гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день на нашем учете состоят 142 химически опасных объекта. В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по уменьшению их количества. Главное, это перевод химически опасных объектов на безопасные реагенты. Часто используемые в Казахстане токсичные химические вещества – это хлор и аммиак. По итогам прошлого года, переведены на безопасные реагенты три химически опасных объекта. Теперь эти объекты безопасны в химическом отношении», – сказал Б.Сыздыков.

Спикер отметил, что в случае возникновения химической опасности возможна эвакуация населения. При подаче сигналов тревоги жители должны покинуть опасный район. При разливе хлора и аммиака нужно удалиться от этого места. Для людей, работающих с токсичными веществами и проживающих поблизости граждан местные исполнительные органы приобретают противогазы.

В ходе брифинга, посвященного Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта, Б.Сыздыков сообщил, что министерством утвержден план, который включает в себя мероприятия, позволяющие обеспечить максимальный охват населения в течении всего марта месяца. Повсеместно в регионах будут проведены дни открытых дверей, семинары, викторины, конкурсы, показательные учения и тренировки с различными категориями населения, в том числе на объектах образования всех уровней.


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