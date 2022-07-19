19 Июля 2022 15:49

Количество грантов на бакалавриат и в резидентуру для врачей увеличено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличено количество образовательных грантов на бакалавриат и в резидентуру по медицинским специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В настоящее время в бакалавриат распределено всего 2 тыс. 700 грантов: на специальности «Сестринское дело», «Фармация», «Общая медицина/Медицина», «Стоматология», «Педиатрия», «Общественное здоровье» 2 тыс. 335 грантов, квоты – 365 грантов (дети-сироты, лица с инвалидностью и др.), 20 грантов в рамках международных соглашений.

На магистратуру выделено 325 грантов по специальностям: Менеджмент в здравоохранении, Общественное здравоохранение, Сестринское дело, Фармация, Биомедицина, Медицина, Медико-профилактическое дело.

Так, в 2023 году количество государственных грантов будет увеличено до 1 тыс. 700, вместо 1 тыс. 500, в 2024 году – 1 тыс. 800, 2025 году – 2 тыс.

Стоит отметить, что при выделении государственного образовательного заказа резидентуры учитывается потребность регионов согласно заявкам Управлений здравоохранения, регионализации и заявкам ВУЗов, НИИ, НЦ.

В целом государственный образовательный заказ на подготовку медицинских кадров формируется с учетом потребности регионов и заявок местных исполнительных органов.

Ежегодно Республиканской комиссией коллегиально распределяются образовательные гранты по специальностям для организаций образования в сфере здравоохранения.

Так, на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы предусматривается ежегодное выделение государственного заказа по направлению «Здравоохранение»: бакалавриат – 2 тыс. 700, резидентура – 1 тыс. 500, магистратура – 325, докторантура – 160 мест.

При этом распределение остродефицитных специальностей формируется комиссионно на основе потребностей и заявок регионов, с учетом регионализации ВУЗов.

17 мая текущего года Комиссией по размещению государственного образовательного заказа для подготовки медицинских кадров в резидентуре были выделены образовательные гранты медицинским ВУЗам (КазНМУ – 380, ЗКМУ – 166, МУК – 174, МУС – 172, МУА – 194, ЮКМА – 87, КРМУ – 76, ННКЦ – 23, МКТУ – 20, ННМЦ – 6, Корпоративный фонд UMC – 62, НЦН – 10, НИИ травматологии и ортопедии – 8, НЦ урологии – 2, КазНИИГБ – 10, НЦАГиП – 29, ННЦ хирургии им. Сызганова – 14, ННОЦ –24, НЦПиДХ – 20, НИИКиВБ – 10, КазНИИОиР – 13).

Фото: res.cloudinary.com