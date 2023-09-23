Количество грантов может уменьшиться в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что накопительный образовательный проект «Келешек» заменит гранты в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Это неверная информация. Как вы знаете, такую большую задачу Президент поставил в своем Послании. Со следующего года необходимо перейти на систему «Келешек». Это позволяет семьям постепенно откладывать деньги для своего ребенка, начиная с 5-летнего возраста, - сказал Саясат Нурбек в кулуарах форума ко Дню труда в РК.

Кроме того, по его словам, наше государство будет делать выплаты из страховых и сберегательных компаний.

- Это плановая мера по сохранению доступа к высшему образованию. Но количество грантов может уменьшаться. Ведь деньги накапливаются постепенно, в течение 15-20 лет. При достижении ребенком 17-18 лет собирается 12,5 млн тенге. Сейчас мы работаем над всеми расчетами. То есть при поступлении ребенка в высшее учебное заведение у семьи будут гарантированные сбережения. А когда ребенок получит пособие, эти деньги можно будет потратить на жилье, - объяснил министр.

«Так что это не происходит в одночасье. Когда деньги будут собираться в течение 15-20 лет, количество грантов может уменьшиться. Государственный заказ на грант сохраняется. Это основная функция нашего государства. Мы сохраним доступ к высшему образованию, никаких изменений в этом плане не будет. Но количество грантов может измениться или уменьшиться», - добавил С. Нурбек.