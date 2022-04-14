Количество госорганов сократили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О повышении уровня качественно-кадрового состава госслужащих, соблюдении принципа меритократии и сокращении количества государственных органов проинформировал на брифинге руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Асхат Искендиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно отчетным данным, в 20 городах и районах области функционируют 650 госорганов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество уменьшилось на 11 госорганов. Штатная численность составляет 5562 единиц, в сравнении с прошлым периодом наблюдается уменьшение на 644 единицы, фактическая численность работающих госслужащих составляет 5091 единица», - сообщил А. Искендиров.

Вместе с тем, в регионе наблюдается высокий уровень качественно-кадрового состава госслужащих.

«Так, высшее образование имеют 91% служащих, со средне-специальным образованием 9,1%, из них в возрасте до 40 лет 126 человек, средний стаж на госслужбе составляет 11,7 лет, а средний возраст 40 лет. 812 или 16% госслужащих имеют более одного высшего образования. 11 выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, из них на руководящих должностях - 9. 133 человека имеют послевузовское образование, все они окончили магистратуру», - озвучил данные руководитель департамента.

Стоит отметить и не малую долю молодёжи в числе государственных служащих. От общего количества госслужащих порядка 19% или 983 человека - это молодые люди в возрасте до 29 лет. Женщины составляют 65% все госслужащих, из которых на руководящих должностях 771, одна из них - на политической должности.

Асхат Искендиров отметил, что за прошедший период текущего года по результатам внутренних конкурсов местных органов принято на госслужбу 27 кандидатов, из них на вышестоящую должность 19 кандидатов, что составляет 70,3%. Таким образом, в госорганах области соблюдается принцип меритократии.

«В текущем году в этапе собеседования приняли участие 434 человека, из них принято 188. При этом на первичные ступени поступили 136 граждан. В процедуре тестирования приняли участие 970 граждан, в том числе на административную госслужбу – 546 человек, из них 273 показали результаты выше пороговых значений», - подытожил А. Искендиров.