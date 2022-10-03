РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Количество фиктивных разводов возросло в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова заявила об увеличении количества разводов в стране в последние годы. Одной из причин, по ее мнению, может быть желание казахстанцев попасть в социально уязвимую категорию «неполная семья» для участия в льготных ипотечных программах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По трехлетним результатам выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как неполные семьи в последние четыре года растет с наибольшими темпами. В Казахстане, к сожалению, несмотря на развитие всевозможных семейных ценностей в 2017 году было 54626 разводов, в 2018 году количество увеличилось до 54797. В 2019 году эта цифра достигла 59796, а в ковидный период, когда подача на развод была более сложной, сократилась до 48 тысяч», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, в 2021 году число разводов вновь стало расти и достигло цифры в 48239.

    «Одной из причин, по нашему мнению, таких частично фиктивных разводов является то, что люди хотят попасть в очередь. По направлению «неполная семья» достаточно свидетельства о разводе», - добавила спикер.



    Фото: aldiaargentina.microjuris.com




    Теги:
    Общество Отбасы банк
    Сейчас читают
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!