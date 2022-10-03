Количество фиктивных разводов возросло в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы Банк» Ляззат Ибрагимова заявила об увеличении количества разводов в стране в последние годы. Одной из причин, по ее мнению, может быть желание казахстанцев попасть в социально уязвимую категорию «неполная семья» для участия в льготных ипотечных программах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По трехлетним результатам выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как неполные семьи в последние четыре года растет с наибольшими темпами. В Казахстане, к сожалению, несмотря на развитие всевозможных семейных ценностей в 2017 году было 54626 разводов, в 2018 году количество увеличилось до 54797. В 2019 году эта цифра достигла 59796, а в ковидный период, когда подача на развод была более сложной, сократилась до 48 тысяч», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в 2021 году число разводов вновь стало расти и достигло цифры в 48239.

«Одной из причин, по нашему мнению, таких частично фиктивных разводов является то, что люди хотят попасть в очередь. По направлению «неполная семья» достаточно свидетельства о разводе», - добавила спикер.





Фото: aldiaargentina.microjuris.com







