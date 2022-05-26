26 Мая 2022 22:48

Количество фактов мошенничества снизилось на 27% в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайскими полицейскими совместно с сотрудниками департамента экономических расследований проведена встреча с трудовым коллективом одного из крупных предприятий областного центра на тему современных уловок мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, благодаря проводимой профилактической работе количество мошенничеств в регионе по сравнению с прошлым годом снизилось на 27 %.

«Обратите внимание, что участились случаи, когда мошенники представляются и полицейскими, и сотрудниками прокуратуры. Буквально на днях позвонил девушке мужчина под видом сотрудника банка и сообщил о том, что с ее счета хотят снять деньги. После связался с ней «прокурор», ссылаясь на то, что дело под его контролем и сумму необходимо перевести в кратчайшие сроки для того, чтобы выявить мошенника. Девушка следовала всем рекомендациям и действовала по схеме, в результате перевела более 6 млн тенге», - проинформировала оперуполномоченный департамента полиции Костанайской области Нина Ахмадеева.

Коллективу ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» даны подробные рекомендации, как уберечь свои сбережения и не попасться на уловки злоумышленников. Кроме того, работникам предприятия продемонстрировали видеоролики по профилактике преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.