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Количество фактов мошенничества растет в Актюбинской области

17 Февраля 2022 07:26
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Количество фактов мошенничества растет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжает расти количество фактов мошенничества. Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель начальника департамента полиции области Мурат Сейталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам М.Сейталина, за прошлый год количество мошеничеств возросло на четверть.

«Особое напряжение вызывает рост фактов мошенничества. За прошлый год такие факты возросли на четверть, каждое четвертое преступление приходится на мошенничество. В связи с развитием цифровизации и онлайн-торговли очень распространено интернет-мошенничество. Становится больше людей, знающих об этой сфере и специализирующихся на данных преступлениях. Основной причиной мошенничества является доверчивость граждан», - сказал М. Сейталин.

Существует два вида мошенничества - одно контактное, когда потерпевший и подозреваемый встречаются вживую и второй вид - удаленное, когда афера проводится онлайн.

«Большое количество интернет мошенничеств приходится на оформление онлайн кредитов, а также продажа несуществующих товаров. Покупателей привлекает заниженная цена и выгодное предложение», - пояснил спикер.

Сегодня полицейские проводят широкомасштабную работу по профилактике мошенничества - тесно взаимодействуя с крупными организациями и предприятиями, распространяя через них профилактические видеоролики.

«Мы работаем с крупными предприятиями, через их профкомы распространяем видеоролики, чтобы охватить население и рассказать, как не попадаться на уловки мошенников. Советуем при подозрительных звонках сообщать тут же на номер 102, чтобы мы могли своевременно отреагировать», - сказал М. Сейталин.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Криминал   #Мошенничество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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