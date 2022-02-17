Количество фактов мошенничества растет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области продолжает расти количество фактов мошенничества. Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель начальника департамента полиции области Мурат Сейталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам М.Сейталина, за прошлый год количество мошеничеств возросло на четверть.

«Особое напряжение вызывает рост фактов мошенничества. За прошлый год такие факты возросли на четверть, каждое четвертое преступление приходится на мошенничество. В связи с развитием цифровизации и онлайн-торговли очень распространено интернет-мошенничество. Становится больше людей, знающих об этой сфере и специализирующихся на данных преступлениях. Основной причиной мошенничества является доверчивость граждан», - сказал М. Сейталин.

Существует два вида мошенничества - одно контактное, когда потерпевший и подозреваемый встречаются вживую и второй вид - удаленное, когда афера проводится онлайн.

«Большое количество интернет мошенничеств приходится на оформление онлайн кредитов, а также продажа несуществующих товаров. Покупателей привлекает заниженная цена и выгодное предложение», - пояснил спикер.

Сегодня полицейские проводят широкомасштабную работу по профилактике мошенничества - тесно взаимодействуя с крупными организациями и предприятиями, распространяя через них профилактические видеоролики.

«Мы работаем с крупными предприятиями, через их профкомы распространяем видеоролики, чтобы охватить население и рассказать, как не попадаться на уловки мошенников. Советуем при подозрительных звонках сообщать тут же на номер 102, чтобы мы могли своевременно отреагировать», - сказал М. Сейталин.