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Количество фактов бытового насилия снизилось в Костанайской области
29 Июля 2022 20:27

Количество фактов бытового насилия снизилось в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Более чем на 20% снизилось количество фактов бытового насилия - такие цифры озвучили в департаменте полиции Костанайской области на специальном тренинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тренинг, который проводят специалисты, направлен на решение проблем бытового насилия, повышение психологической грамотности при расследовании уголовных дел этой категории, изучение аспектов психологического выгорания в профессии.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков отметил, что к этой работе активно подключаются неправительственные организации. В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного с Альянсом женских сил Костанайской области, на постоянной основе проводятся различные мероприятия в этом направлении.

«Совместная работа дает результаты. С начала года в регионе наблюдается снижение зарегистрированных фактов бытового насилия более чем на 20%. Фактически в два раза снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Также вынесено более 4500 защитных предписаний и установлено судом 809 особых требований к поведению правонарушителей», - сообщил Ерлан Омарбеков.

Еще один важный аспект совместной работы – это соблюдение принципов гендерного равенства в системе органов внутренних дел. На мероприятии благодарственными письмами от Альянса женских сил Костанайской области были отмечены женщины-полицейские, которые служат в должностях следователей, ювенальных полицейских, административной полиции и достойно несут службу наравне с мужчинами.


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