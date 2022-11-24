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Количество фактов бытового насилия снижается в Костанайской области

24 Ноября 2022, 22:25
Количество фактов бытового насилия снижается в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с начала года снижено количество фактов бытового насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как отмечает старший инспектор по защите женщин от насилия Ботагоз Откульбаева, с начала года полицейскими для защиты женщин и детей вынесено 6,5 тыс. защитных предписаний и 1214 особых требований к лицам, которые совершили факты бытового насилия.

В центрах комплексной помощи была оказана поддержка 94 женщинам. В Костанайской области количество фактов бытового насилия снижено почти на 10%.

«В рамках различных акций, в том числе нынешней, проводится широкий пласт профилактической работы в части информирования населения по теме бытового насилия. В эту работу вовлечены психологи, представители общественных организаций. В первый день акции «16 дней без насилия» мы провели лекцию для студентов медицинского колледжа, - отметила Б. Откульбаева.

Для того, чтобы привлечь широкое внимание общественности к этой проблеме, в учебном заведении раздавались оранжевые шары. Этот цвет символизирует кампанию, запущенную ООН по борьбе с насилием против женщин.

В этот период в области будут проведены различные мероприятия, в том числе круглые столы, тренинги, акции.


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