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Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы

8 Февраля 2022 17:34
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Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев, выступая на расширенном заседании Правительства, отметил, что улучшение экологической обстановки города является одной из главных целей в обеспечении качества жизни алматинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам акима, согласно отчету за 2021 год основными источниками загрязнения города являются транспорт - 56%, тепловые электростанции и промышленные предприятия - 39%, частный жилой сектор- 5%.

«На сегодня в городе насчитывается восемь парков общественного транспорта, которые составляют 2441 единиц. Из всего общественного транспорта имеется только 15 электробусов. Дальнейшее развитие общественного транспорта будет направлено на приобретение экологически чистых видов транспорта. В первом квартале текущего года будет приобретено 300 единиц общественного транспорта на газе, что увеличит долю экологически чистого транспорта с 30% до 37,4%», - сказал Ерболат Досаев.

Также аким мегаполиса отметил, что будет продолжена реализация программы «Жасыл Алматы» по посадке одного миллиона деревьев, будет высажено более 300 тысяч саженцев.

Показатель объема зеленых насаждений на одного жителя увеличится с 7,7 до 12 м2. Также в этом году за счет грантов будет установлено 60 устройств измерения качественного состава воздуха. После замеров и их анализа будет разработан генеральный план улучшения качества воздуха с привлечением компаний АБР и AirVision.

«Что касается развития инфраструктуры Алматы, то в условиях роста численности населения и высоких темпов миграции особенно остро стоит вопрос развития транспортной, социальной, жилищной и других инфраструктур», - отметил градоначальник.


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#Алматы   #Экология   #Акимат   #Транспорт   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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