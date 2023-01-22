Количество ДТП выросло в Казахстане

22 Января 2023, 11:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил статистические данные касательно ДТП в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно официальной статистике, по итогам 2022 года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий – на 6%, погибших в них граждан – на 7% и раненых – на 6%. Как показывает анализ, ухудшение статистических показателей аварийности на дорогах произошло на фоне введенных ранее в пандемийный период 2020-2021 годов ограничений, в том числе по движению транспортных средств. В сравнении же с 2019 годом число ДТП сократилось почти на 11%, раненых – на 14%, количество погибших практически осталось на том же уровне», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, по его словам, за последние годы численность автопарка страны продолжает расти и на сегодняшний день составляет 4,7 млн ед. транспортных средств (в 2019 году – 4,1 млн ед., в 2020 году – 4,2 млн ед., в 2021 году – 4,3 млн ед.).