1 Июля 2022 16:11

Количество ДТП увеличилось в РК на 11,2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидирует по количеству ДТП Алматы, однако смертность в этих ДТП самая низкая по РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

За январь–май текущего года в РК зарегистрировано 5,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в результате которых погибли или были ранены люди, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самое большое количество ДТП зарегистрировано в Алматы — почти 1,5 тыс. Следом идут Алматинская и Жамбылская области — 862 и 548 ДТП соответственно.

В результате ДТП за январь–май 2022 года пострадали почти 7,7 тыс. человек, что на 11,9% больше по сравнению с январем-маем 2021 года. Из них раненых — 6,9 тыс. человек, на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Численность погибших при ДТП в текущем году достигла 744 человек. Это самый высокий показатель с 2015 года в соответствующем периоде (январь–май). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился сразу на 22,6%.

Наибольшая численность погибших при ДТП в региональном разрезе пришлась на Алматинскую область (163 человека), следом идут Жамбылская (99 человек) и Туркестанская области (63 человека) области.

При этом худшие показатель смертности при дорожно-транспортных происшествиях зафиксированы в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях: здесь на 100 ДТП приходится сразу 35 погибших. Далее идет Кызылординская область — 31 погибший на 100 ДТП.

Наименее смертельные ДТП происходят в Алматы и Нур-Султане — 2 и 3 погибших на 100 ДТП.