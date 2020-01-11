Количество ДТП увеличилось в Актюбинской области по итогам 2019 года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2019 года в Актюбинской области на 35,3 процента возросло число дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 110 человек. Вместе с тем в регионе отмечается снижение ряда тяжких преступлений. Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год подвели в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году в Актюбинской области было зарегистрировано 10 983 преступлений, что практически на четверть ниже регистрации чем в 2018 году.

«Оперативная обстановка в области остаётся стабильной и находится на постоянном контроле, но есть моменты, где нам предстоит поработать, это по линии следствия и по оперативно-розыскной деятельности», - сказал начальник ДП области Атыгай Арыстанов.

Полицейские рассказали, что улучшились показатели по убийствам, разбойным нападениям, грабежам и кражам.





«Принятыми мерами добились снижения регистрации убийств на 16,4%, разбойных нападений на 14,3%, грабежей на 30,1%, краж чужого имущества на 32%», - сказал первый заместитель начальника ДП полковник полиции Канат Алиев.

Однако проблемой дня остается увеличение дорожно-транспортных происшествий.

«В данном направлении в прошлом году проведено более 50 оперативно-профилактических мероприятий, но, несмотря на принимаемые меры, по итогам 2019 года возросло количество ДТП на 35,3% ( с 643 до 870), погибших на 15,8% ( с 95 до 110), раненых на 47,4% ( с 796 до 1173)», - доложил Канат Алиев.





Аким области Ондасын Оразалин поблагодарил личный состав ДП области за проделанную работу по профилактике правонарушений и преступлений и дал ряд указаний по профилактике подростковой преступности и по противодействию коррупционным преступлениям в собственных рядах. Глава региона заверил, что и впредь исполнительным органом будет оказываться помощь в материально-техническом оснащении полиции.



