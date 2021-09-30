Количество ДТП увеличилось из-за погоды в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 91 ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

В связи с погодными условиями столичный Департамент полиции обращается к водителям и требует быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

Наиболее опасен для водителей мокрый асфальт. Дорожное полотно скользкое, особенно ночью во время заморозков. В таких условиях увеличивается тормозной путь транспортных средств. Поэтому нужно воздержаться от резких маневров и торможений. Дождь снижает видимость и надо быть предельно внимательными.

Полицейские просят водителей максимально снизить скорость движения перед пешеходными переходами. Ведь в плохую погоду пешеходы не видят приближающиеся транспортные средства и их действия порой бывают непредсказуемыми.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в страшном ДТП в столице.