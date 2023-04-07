Количество ДТП сократилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в этом году сократилось число ДТП. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии при акимате области по вопросам профилактики правонарушений и противодействия коррупции. С докладом о мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий на дорогах области выступил начальник областного департамента полиции Нурхат Оразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За три месяца текущего года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 15,2%. Снизилось и количество летальных исходов на 80,0%, число получивших вред здоровью при ДТП уменьшилось на 7,1%. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий установлены средства измерения скорости «Кордон» на 579 км трассы республиканского значения «Актобе - Атырау - Астрахань», на 6,9,11 км трассы «Атырау - Уральск» и 17 км трассы областного значения «Атырау - Индер». Также было направлено предложение по установке скоростно-измерительного прибора «Сергек», способного рассчитать скорость движения транспортного средства в 275 точках загородных трасс республиканского и областного значения. В настоящее время такие приборы устанавливаются», – сказал Н. Оразбаев.

Аким области Серик Шапкенов отметил, что несмотря на снижение дорожно-транспортных происшествий, число пострадавших все равно велико. Поручив усилить контроль за службой такси и автовладельцами.

«Всем известно, что на трассе машины передвигаются с высокой скоростью. Таким образом, риски возникновения ДТП возрастают максимально. Необходимо усилить контроль за службой такси, перевозящих пассажиров между населенными пунктами по трассам. По словам водителей такси, сами пассажиры требуют превышать скорость. Но ответственность за жизнь человека остается на водителе. Для этого важно беспрекословно следовать требованиям поведения на дороге. Также хочется затронуть вопрос касательно родителей, которые разрешают садиться за руль своим детям. На сегодняшний день зачастую фиксируются дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних граждан. В Курмангазинском районе произошло подобное ДТП, которое закончилось трагедией. Ребенок погиб. В первую очередь нужно помнить о том, что есть закон. Если не принимать меры в его рамках, такие события будут повторяться. Важно усилить ответственность родителей», – сказал С. Шапкенов.