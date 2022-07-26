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Количество ДТП со смертельным исходом снизилось в Китае почти на 60%
26 Июля 2022 06:31

Количество ДТП со смертельным исходом снизилось в Китае почти на 60%

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Количество дорожно-транспортных происшествий с жертвами по вине нетрезвых водителей сократилось в десятки тысяч раз после введения в 2011 году в Китае уголовной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР Ли Цзянпин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ли Цзянпина, число ДТП, в которых погибло от трех и более человек, снизилось почти на 60% по сравнению с 2012 годом.

Данная динамика наблюдается на фоне того, что за последние 10 лет количество моторных транспортных средств выросло на 89%, а число водителей увеличилось на 123%.

По данным министерства, большинство владельцев автомобилей предпочитают пользоваться услугой «трезвый водитель» после употребления алкоголя, при этом количество заказов на такую услугу составляет в среднем 200 млн в год.

В 2011 году в Китае ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.


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Автор:
Корреспондент
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