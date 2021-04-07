Количество ДТП снизилось в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 8,7% снизилось количество ДТП в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За прошедшие три месяца количество дорожно-транспортных происшествий на территории области снизилось на 8,7% (с 231 до 211). Также снижение количества ДТП зарегистрировано на автодорогах республиканского значения на 3,8%, местного значения на 29,6% и на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов на 6,6%.

Основным фактором, определяющим состояние безопасности на дорогах в целом, является халатность водителей и пешеходов. Анализ показывает, что из 99% ДТП (209 из 211) происшествий произошли по вине водителей.

Так, согласно хронометражу, проведенному на республиканских автодорогах, в сутки по территории области проходит более 8 тысяч автомобилей. Из них легковых автомобилей – 6 984 и более тысячи большегрузных.

Исходя из имеющейся статистики, большая часть ДТП по вине водителей совершается при несоблюдении правил дорожного движения: превышение скоростного режима, пренебрежение сигналами светофоров и дорожных знаков, несоблюдение должной дистанции и выезд на встречную полосу движения и прочее. Однако именно управление автомобиля в состоянии опьянения дает наибольший рост количества ДТП по вине водителей.

Одним из сдерживающих и профилактических факторов нарушения ПДД на сегодня является аппаратно-программный комплекс «Аркан», включающий в себя 10 передвижных постов. С их помощью с начала года зафиксировано 9 671 нарушение.

«Кроме того, сотрудниками батальона патрульной полиции ежедневно проводится разъяснительная работа с пассажирами автобусов о соблюдении ПДД при переходе через дорогу. В образовательных учреждениях, с начала года, проведено более 700 лекций и бесед, в том числе проведено 278 бесед в трудовых коллективах», – отметили в полиции.