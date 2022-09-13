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Количество ДТП снизилось на 17% в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Алла Серикбаева
13 Сентября 2022, 15:42
Количество ДТП снизилось на 17% в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Восточно-Кахахстанской области на расширенном совещании был рассмотрен вопрос цифровизации сферы транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как отметил глава области Даниал Ахметов, система видеофиксации показала свои положительные результаты.

«В Усть-Каменогорске на 17% снизилось количество ДТП. Только с начала этого года по горячим следам раскрыто более 6 тыс. административных и 88 уголовных преступлений. Уже разработан проекты для установки системы «Сергек» в городах Риддер (будет установлено 335 видеокамер) и Алтай (224 видеокамеры)», - проинформировал Д. Ахметов.

Кроме того, за последние два месяца количество оплаты за проезд в пассажирском транспорте через мобильное приложение и карты составило почти 72 %.

«Таким образом, мы видим прозрачность деятельность наших перевозчиков. И реальный уровень субсидирования данной сферы», - сказал аким области.


Восточно-Казахстанская область   Акимат   Транспорт   Цифровой Казахстан  
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