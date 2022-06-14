14 Июня 2022 13:09

Количество ДТП с участием самокатов растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев озвучил статистику ДТП с участием самокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году произошло 68 ДТП с участием самокатов, один человек погиб, 71 пострадали. Если мы действительно внесем данные самокаты как транспортное средство, мы сможем вносить изменения в закон о дорожном движении, в правила дорожного движения, и предусмотреть ответственность в КоАП. Пока люди на самокатах передвигаются на общих основаниях, как иные участники дорожного движения», - сказал Жандос Мураталиев в РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» перед обсуждением проекта.

По его словам, количество ДТП с участием самокатов растет. Представитель МВД объясняет этот факт ростом количества самокатов в стране.

«В этом году произошло 41 ДТП с участием самокатов. Количество самокатов растет, соответственно растет и количество ДТП с их участием. Больше всего ДТП с участием самокатов приходится на тот город, где их чаще используют – это Алматы. Там и количество населения больше», - заключил Ж. Мураталиев.