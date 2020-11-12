Количество ДТП с участием детей сократилось в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года сократилось количество ДТП с участием детей на дорогах Акмолинской области на 13,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, для профилактики нарушений ПДД несовершеннолетними акмолинские полицейские на постоянной основе проводят различные мероприятия, такие как «Безопасная дорога», «Внимание, дети», «Осторожно, пешеход» и другие.

«В рамках акций сотрудниками ювенальной полиции и батальона патрульной полиции создаются наглядные агитации и видеоролики, а во всех школах города и области проводятся разъяснительные беседы. Просвещающие мероприятия о соблюдении правил дорожного движения организуются для детей и их родителей, а также для педагогических работников», - рассказали в ведомстве.

С начала года на территории Акмолинской области снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 13,4%. Всего с участием детей произошло 97 ДТП, в которых 133 ребенка получили различные телесные повреждения и двое погибли.

Как показывает анализ дорожных аварий, основная доля ДТП, связанных с наездом на пешеходов, приходится на темное время суток. Водитель при внезапном появлении пешехода часто не успевает среагировать. Ситуацию могут усугубить неблагоприятные погодные условия – дождь, туман, в зимнее время гололед. Здесь на помощь могут прийти светоотражающие ленты, которые сегодня активно пропагандирует полиция.

«Светоотражающие ленты или фликеры на одежде – это самый реальный способ сделать ребенка заметным на неосвещенной дороге. Водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз», - добавили в полиции.