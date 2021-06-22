РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Количество ДТП по вине водителей увеличилось в Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в обсуждении приняли участие начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области Бакытжан Жанибеков, заместитель директора областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Даурен Тультаев, а также представители компании «Nurline». В ходе встречи была презентована система видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

    Глава жамбылского гарнизона отметил, что установка таких систем позволит повысить дисциплину участников дорожного движения, снизить показатели аварийности в регионе.


    «Этот вопрос для нашего региона является актуальным, учитывая, что по территории области проходит участок трассы «Западная Европа – Западный Китай», по которому проезжают десятки тысяч транзитных машин, - сказал генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. - Как показывает статистика, причиной многих аварий становится человеческий фактор».

    По данным полиции, по итогам пяти месяцев этого года в области на 17,4 процента увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.

    «Среди них количество ДТП, произошедших по вине водителей, увеличилось на 15,7 процента, с участием водителей транзитного транспорта – на 74,4 процента. В этом направлении жамбылские полицейские усилили профилактическую работу. Проведён анализ, рассмотрены различные методы решения проблемы путём внедрения информационных технологий, которые позволят осуществлять надзор за дорожным движением», - подчеркнул генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.


    Теги:
    ДТП Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Сегодня, 11:31
    Заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы прокомментировали в Минпросвещения
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!