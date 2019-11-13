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Количество досрочно снятых дисциплинарных взысканий сократилось в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 547 административных государственных служащих получили дисциплинарные взыскания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Асемгуль Бегалина сообщила на Совете по этике, что за аналогичные 9 месяцев прошлого года, число дисвзысканий сократилось на 8%. Большая часть взысканий приходится на сотрудников местных исполнительных органов.
«Досрочно снято 124 взыскания. В соответствии с правилами наложения дисциплинарных взысканий, при снятии взыскания раньше 6 месяцев уполномоченное лицо должно вынести предложение на рассмотрение дисциплинарной комиссии соответствующего госоргана или Совета по этике», - отметила А.Бегалина.
По словам председателя Совета по этике, руководителя департамента по делам государственной службы Елены Степаненко, досрочных снятий взысканий стало значительно меньше.
«Мы мониторим вопрос досрочного снятия взысканий. В целом, есть снижение на 40% досрочных снятий. Аким области Кумар Аксакалов серьезно относится к этому вопросу и запретил у местных исполнительных органов вообще досрочно снимать взыскания», - подчеркнула Е.Степаненко.
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