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Количество документов для оформления переезжающих этнических казахов сократится – Даурен Абаев

28 Ноября 2019 12:13
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Количество документов для оформления переезжающих этнических казахов сократится – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество требуемых документов от соотечественников, намеревающихся переехать в Казахстан, сократится с 46 до 20. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы комплексно прорабатываем новые механизмы по поддержке наших соотечественников за рубежом, основанные на международном опыте. Также министерством проведена большая работа по разработке системных мер, направленных на оптимизацию процедур по переезду этнических казахов в страну. Мы работаем над несколькими вопросами касательно мер, начиная с подачи заявления до выдачи казахстанского паспорта. Так, общее количество необходимых требуемых документов для оформления сократим с 46 до 20», - сообщил министр информации и общественного развития на международном круглом столе в Нур-Султане «Соотечественники - ориентация в будущее».

Кроме того, Даурен Абаев также отметил, что все документы будут оформляться в ЦОНах по принципу «единого окна».

«В этой связи подать заявку можно будет в консульствах посольств Казахстана за рубежом. Мы данный вопрос предусмотрели с точки зрения времени и финансов наших соотечественников. При этом все сроки оказания услуг по оформлению документов сокращаются с 6 до 3 месяцев. Для этого мы подготовили специальную Дорожную карту. Единое окно по оказанию услуг заработает в конце третьего квартала 2020 года», - сообщил министр.

Он также проинформировал, что 5-6 млн казахов сегодня проживают в 43 странах мира.

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Ключевые слова: Правительство РК, Соотечественники,
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Акбота Кузекбай

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