Количество действующих субъектов в МСП увеличилась на 44% - Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество действующих субъектов в малом и среднем предпринимательстве увеличилась на 44%. Об этом рассказала замдиректора департамента господдержки и защиты предпринимательства при Министерстве национальной экономики РК Мерей Исаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство национальной экономики как уполномоченный орган по развитию предпринимательства руководствуется двумя стратегическими документами: концепция развития МСБ до 2030 года и Национальный проект по развитию предпринимательства до 2025 года. Основные цели, которые стоят перед министерством – доведение доли МСБ в экономике до 40%, доли среднего предпринимательства в ВВП – до 20 %, теневой экономики – до 12%, количество занятых увеличить до 5 млн человек», - сказала на бизнес-форуме Мерей Исаева.

Замдиректора департамента господдержки и защиты предпринимательства Мерей Исаева также продемонстрировала статистику развития МСБ за последние 10 лет.

«Доля МСБ в экономике показала существенный рост по 16% пунктам и составила 35,7%. Численность занятых в МСБ увеличилось на 35% и составила 3,5 млн человек. Количество действующих субъектов в малом и среднем предпринимательстве увеличилась на 44 % и составила 1,4 млн субъектов. Количество зарегистрированных субъектов составила 1,6 млн, что выше на 17% по сравнению с 2019 годом», - добавила Мерей Исаева.

Отметим, что в рамках Международной выставки технологий и идей для бизнеса BUSINESS TECHNOLOGY EXPO 2023 открылся бизнес-форум «Новый Казахстан» в условиях ESG трансформации, который стал диалоговой площадкой между представителями бизнеса, предпринимателями и руководителями государственных структур и квазигосударственного сектора.