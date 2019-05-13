Количество действующих компаний в Казахстане увеличилось за год на 9%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество действующих малых компаний увеличилось за год на 9%, активных - на 13%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Активизатор малого бизнеса - столица: в Нур-Султане число малых работающих предприятий выросло более чем на 40% за год.

«На конец марта 2019 года количество действующих малых предприятий составило 279,9 тысячи, увеличившись на 9,3% за год. 56,1% из них занимают активные предприятия, годом ранее показатель составлял 54,3%. Количество малых активных предприятий увеличилось на 13% за год и составило 157,1 тысячи. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года число работающих компаний малого бизнеса составляло 139 тысяч при росте на 5,4% за год», - говорится в публикации.

По видам экономической деятельности больше всего активных малых предприятий сконцентрировано в сфере оптовой торговли, ритейла и авторемонта: 23,8%, или 37,3 тысячи предприятий, на 15,8% больше, чем годом ранее (32,2 тысячи предприятий).

На втором месте - сфера строительства, в которой насчитывается 15,9 тысячи активных предприятий при годовом росте на 26,7%.

Также в тройку отраслей с наибольшим количеством активных малых компаний вошла сфера образования: 15,2 тысячи, плюс 5,6% за год.

В региональном разрезе наибольшее количество малых активных компаний наблюдается в Алматы и Нур-Султане: 36,7 тысячи и 25 тысяч соответственно. В совокупности их число увеличилось на 23,7% за год.

Также среди регионов-лидеров Карагандинская область: 10,4 тысячи предприятий. Замыкают ТОП-5 Восточно-Казахстанская и Алматинская области: 9,9 тысячи и 7,9 тысячи малых активных предприятий соответственно.

В этих пяти регионах РК сконцентрированы сразу 57,2% активного малого бизнеса страны.