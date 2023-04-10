Количество действующих компаний молодых казахстанок выросло на 5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К началу текущего года в Казахстане было зарегистрировано 10,3 тысячи предприятий, собственниками которых на 100% являлись женщины в возрасте до 29 лет — на 1,3% больше, чем годом ранее. Впрочем, это всё ещё лишь четверть всех предприятий в собственности молодёжи в возрасте до 29 лет в РК (25%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Количество действующих предприятий в секторе выросло на 4,9% за год, до 8,9 тысячи (это 25,5% от всех предприятий в собственности молодых казахстанцев). Их доля от всех зарегистрированных подобных предприятий составила 86,5%, против 83,6% годом ранее. Для сравнения: в начале 2018 года доля таких действующих предприятий составляла 79,7% от зарегистрированных.

В начале прошлого года в стране насчитывалось 8,5 тысяч действующих предприятий, собственниками которых на 100% являлись женщины в возрасте до 29 лет, плюс 2,5%.

В городах количество действующих предприятий, находящихся в собственности молодых женщин, выросло на 4,8% за год, до 8 тысяч (25,6% от всех предприятий в собственности молодёжи). На селе число таких предприятий выросло на 5,8%, до 912 (24,5% от общего количества компаний в собственности молодых людей).

В разрезе отраслей большинство предприятий с собственницами-женщинами работало в сфере оптовой и розничной торговли и авторемонта: 2,9 тысячи — на 3,1% меньше, чем годом ранее. Далее идут сферы строительства и образования: 1,1 тысячи и 738 предприятий соответственно.

При этом меньше всего таких действующих компаний числилось в сферах государственного управления и обороны, энергоснабжения, а также горнодобывающей промышленности.

В региональном разрезе наибольшая часть предприятий с молодыми собственницами традиционно работала в Алматы: 2,6 тысячи компаний, годовой рост — на 7,8%.

Среди самых «женских» в этом смысле регионов также оказались столица (2,1 тысячи действующих предприятий, плюс 6,5% за год) и Шымкент (683 предприятий, плюс 4,8%). На топ-3 регионов пришлось 60,7% компаний в секторе. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Карагандинская и Алматинская области.

Меньше всего компаний с собственницами в возрасте до 29 лет действовало в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.