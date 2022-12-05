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Количество действующих ИП в РК выросло сразу на 26% за год

5 Декабря 2022, 10:07
Количество действующих ИП в РК выросло сразу на 26% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 ноября в Казахстане было зарегистрировано 1,5 млн субъектов индивидуального предпринимательства — на 20,4% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

92,2% из них составили действующие ИП: 1,4 млн субъектов, годовой рост — на 25,6%. Это наибольший показатель роста за последние годы.

Большинство действующих индивидуальных предпринимателей работало в Алматы: 184,3 тысячи субъектов — на 53,8% больше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Туркестанская область (163,7 тысячи субъектов, плюс 21,9%) и столица (130,6 тысячи субъектов, плюс 27,5%).

Меньше всего ИП действовало в Улытауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Более трети действующих ИП работало в торговле и авторемонте: 505,3 тысячи, плюс 40,6% за год. В тройку ключевых отраслей занятости ИП также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (245,2 тысячи, плюс 0,9%) и операции с недвижимым имуществом (72,5 тысячи, плюс 11,6%).

Заметно выросло количество ИП в отраслях государственного управления, обороны и обязательного соцобеспечения (в 2,6 раза, однако лишь до 98 индивидуальных предпринимателей), а также, что показательнее из-за большого количества действующих субъектов, в обрабатывающей промышленности (на 77,4%, до 64,8 тысячи) и образовании (на 49,7%, до 20,8 тысячи).


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