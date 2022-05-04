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    08:52, 04 Май 2022 | GMT +6

    Количество детей в Японии сократилось до рекордно низкого уровня

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Японии сократилось количество детей до самого низкого уровня с 1950 года. По состоянию на 1 апреля насчитывалось 14,65 млн девочек и мальчиков в возрасте до 14 лет - это на 250 тыс. меньше, чем год назад. Об этом говорится в распространенном в среду докладе министерства по административным делам и коммуникациям. Доклад приурочен ко Дню детей, отмечаемому в стране 5 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

    На маленьких граждан страны в возрасте до 14 лет сейчас приходится всего 11,7% населения. По данным демографического ежегодника ООН, в Японии этот показатель самый низкий среди 35 стран с населением свыше 40 млн человек.

    Детское население Японии достигло пика в 1954 году и составило 29,89 млн человек. Это число ненадолго выросло примерно в начале 1970-х годов, но продолжало падать с 1982 года.

    Население Японии, включая проживающих в стране на постоянной основе иностранцев, за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года сократилось на 644 тыс. человек до 125,5 млн. Число мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет выросло за год почти на 190 тыс., до 36,2 млн. Это примерно 29% от общей численности населения Японии.



    Фото: english.kyodonews.net



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