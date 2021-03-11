РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:37, 10 Март 2021 | GMT +6

    Количество детей в группах детсадов в Нур-Султане разрешили увеличить до 25

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова внесла изменения и дополнения в постановление об ограничительных и карантинных мерах от 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Постановление о внесении изменений подписано и вступило в силу 9 марта.

    Так, количество детей в дежурных группах детских садов разрешено увеличить до 25. Столько же учеников теперь можно размещать в одном кабинете в 1-5 классах общеобразовательных и 1-7 классах международных школ.

    Вместе с тем, изменены графики работы СПА-салонов, крытых бассейнов и компьютерных клубов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!