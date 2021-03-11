Количество детей в группах детсадов в Нур-Султане разрешили увеличить до 25

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова внесла изменения и дополнения в постановление об ограничительных и карантинных мерах от 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Постановление о внесении изменений подписано и вступило в силу 9 марта.

Так, количество детей в дежурных группах детских садов разрешено увеличить до 25. Столько же учеников теперь можно размещать в одном кабинете в 1-5 классах общеобразовательных и 1-7 классах международных школ.

Вместе с тем, изменены графики работы СПА-салонов, крытых бассейнов и компьютерных клубов.