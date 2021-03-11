Количество детей в дежурных группах детсадов разрешено увеличить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала документ о внесении дополнений и изменений в свое Постановление об ограничительных и каранитнных мерах от 3 марта 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

Согласно изменениям, количество детей вдежурных группах детских садов разрешено увеличить с 15 до 25.

«Обеспечить организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 25 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни», - говорится в постановлении.

Кроме того, проводится обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек.