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Количество детей-сирот уменьшилось в воспитательных учреждениях столицы

Автор:  
Серик Сабеков
21 Февраля 2023, 13:37
Количество детей-сирот уменьшилось в воспитательных учреждениях столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в столице численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 860 детей. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них в организациях воспитываются 170 детей, в приемных семьях – 690 детей. В сравнении с прошлым годом количество детей в учреждениях уменьшилось на 3,4 % (169 детей), переданы в семью 89 детей», - сказал Касымхан Сенгазыев.

По его словам, во многом сокращение количества воспитанников достигнуто благодаря реализации проектов, направленных на профилактику социального сиротства.

«Например, проект «Как дома», который работает с 2018 года при поддержке благотворительного фонда «Ана үйі». За время реализации проекта 59 детей сохранены в кровных семьях. Еще один проект «Служба психологического сопровождения», который был начат в рамках Года детей. За время работы получили консультативную помощь юристов, социальных работников, психологов 205 семей. Реализация данных проектов будет продолжена в последующие годы, что позволит сократить численность воспитанников в организациях и социализировать неблагополучных родителей», - резюмировал Касымхан Сенгазыев.


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