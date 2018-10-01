Количество детей-сирот сократилось в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Почти 3 тыс детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывается сегодня в Восточном Казахстане, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в информационном центре региона.

В 2011 году регион первый в республике начал реализовывать комплексный план по поддержке таких детей. Уже 7 лет в рамках плана проходит благотворительная акция «Мейірім».

В рамках этой акции свыше 2 тыс детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены за различными организациями государственных органов, крупных предприятий региона, малого и среднего бизнеса, банков второго уровня. Они помогают адаптироваться ребятам в обществе, помогают в осознанном выборе профессии, трудоустройстве, приобретении жилья.

Почти 660 детей получили собственное жилье в рамках комплексного плана и акции «Мейірім». Такое жилье предоставляется как из государственного жилищного фонда, так и с помощью патронатных предприятий.

Помимо этого в регионе проводится большая работа по устройству детей в семьи под опеку, патронат, усыновление.

В результате за последние 10 лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось почти на 1,5 тыс, в том числе в детских домах - более чем на 1 тыс. По итогам было закрыто 11 организаций для детей-сирот.

Опыт Восточного Казахстана был обобщен на республиканских семинарах, конференциях, межрегиональных мероприятиях. Значимость акции отмечена как представителями других регионов республики, так и зарубежными специалистами.

В 2013 году акция «Мейірім» вошла в число 17 лучших социальных проектов, реализуемых в Казахстане. На сегодняшний день опыт региона распространен по всей республике.