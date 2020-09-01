Количество чиновников сократят на 25% в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году еще на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году. В зависимости от результатов и с учетом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого.

«Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потере компетенции, инициативы и самое главное – к коррупции. Поэтому с 1 июля 2021 года следует внедрить факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению ответственности и мотивации государственных служащих. Мы остро нуждаемся в новых кадрах, профессиональных, со свежими взглядами и инициативами», - отметил Глава государства.

«Государственная служба не должна превращаться в закрытую касту. В то же время важно обеспечить преемственность и институциональную память, не допуская падения профессиональных и этических требований», - заключил Президент.