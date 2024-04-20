18:27, 19 Апрель 2024 | GMT +6
Количество человек в очереди на жилье в Астане назвали в акимате
В столичном акимате рассказали, сколько людей сегодня стоят в очереди на получение социального жилья, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В Астане в очереди на жилье сегодня стоят 40 872 человека. По категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей — 2 685 человек. От предоставляемого объема жилья для социально-уязвимых слоев населения мы по Закону о жилищных отношениях предоставляем 20%, — сообщили в акимате,
В настоящее время ведется работа по предоставлению 173 квартир детям-сиротам.
— В прошлом году летом очередь на жилье составляла 48 тысяч человек, сегодня она составляет 40 тысяч человек. Мы на 10 тысяч человек провели интериоризацию, — добавили в акимате.