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    18:27, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Количество человек в очереди на жилье в Астане назвали в акимате

    списки очередников жилье
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В столичном акимате рассказали, сколько людей сегодня стоят в очереди на получение социального жилья, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Астане в очереди на жилье сегодня стоят 40 872 человека. По категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей — 2 685 человек. От предоставляемого объема жилья для социально-уязвимых слоев населения мы по Закону о жилищных отношениях предоставляем 20%, — сообщили в акимате,

    В настоящее время ведется работа по предоставлению 173 квартир детям-сиротам.

    — В прошлом году летом очередь на жилье составляла 48 тысяч человек, сегодня она составляет 40 тысяч человек. Мы на 10 тысяч человек провели интериоризацию, — добавили в акимате.

    Теги:
    Дети Очередь на жилье Астана Акимат Жилье
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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